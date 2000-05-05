high end maskin (13900k, 32gb RAM, RTX 5090) samt skärmar (38" ultrawide, 32" 1440p 240hz)

Hej!

Min dator används inte så mycket som den borde och det börjar bli dags för att den att få en ny ägare.

Det gäller en high end maskin, ytterst duglig för vad du än slänger på den.

Datorn är följande:

CPU: Intel Core i9-13900K

GRAFIKKORT: MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC

CHASSI: Lian Li O11 Dynamic EVO

MODERKORT: ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI

RAM: G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB)

SSD: Kingston Fury Renegade M.2 1TB

NÄTAGGREGAT: NZXT C1200 ATX 3.1 (svart)

CPU-KYLARE: Noctua NH-D15

OBS - Det är inte den svarta NH-D15 utan den ej svarta.

10x 120mm RGB fläktar från Deepcool https://www.deepcool.com/products/Cooling/fans/RF120-RGB-PWM-...

Det mesta är ihopbyggt runt årsskiftet 23-24 förutom GPU och PSU som lades till i år.

Tänkte mig runt 35k, men är öppen för förslag!

Kan tänka mig att sälja GPU separat om jag får bud på båda delarna.

Skärmar som jag kan tänka mig skiljas med:

LG 38GN950-B https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/38gn950-b

38" 3840x1600 160Hz IPS

Pris: Osäker vad denna kan tänkas vara värd, men låt oss säga 5000kr eller bud

Corsair Xeneon 32QHD240 https://www.corsair.com/us/en/p/monitors/cm-9020002-na/corsai...

32" 2560x1440 240Hz IPS, har ett 4k läge för konsoler som inte är superimponerande men fungerar. Inbyggd KVM switch!

Pris: Återigen osäker vad den kan tänkas vara värd, 2500kr eller bud?

Skickas ej, kan hämtas strax utanför Köping alternativt kan jag köra en bit för leverans eller uppmöte enligt ök (ca 1h från Köping fungerar, dvs Örebro, Västerås, Eskilstuna, Enköping osv).

Stockholm är inte omöjligt för en bra deal.

Byten som kan vara av intresse (med pengar emellan):

3d printer bambu lab X1C

Macbook Pro 16" M4 Max

PS5 pro