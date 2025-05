Red devil Limited edition 7900xtx

Lägger upp kortet igen då han som vann aldrig återkopplade.

Har ett Red devil kort med alla tillbehör, se bild.

Limited edition, kort 2353 av 3000

Kort har fungerar som det ska utan problem, det ända att notera är att det lider av lite coilwhine under last vilket är väldigt vanligt på dessa kort och vid last låter mina andra fläktar mer så har aldrig tänkt på ljudet forutom vid testkörning.

Reserverar mig rätten att sälja till vem jag vill osv..

Prioriterar upphämtning

Kosta 16k nytt så tänkte startbud på 8k och Köp nu: 10k