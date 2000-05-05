Playstation 5 sökes

Hej,

Efter att ha lånat ett switch ett tag och fastnat för Zelda så väcktes spelsuget till liv igen, dock blivit galen på att knapparna sitter på ”fel” plats på Nintendo så vet inte hur många gånger jag tryckt på fel knapp och hoppat ut för ett stup istället…

Har en ps4 men blir galen på långa laddtider vilket kanske inte är så konstigt med tanke på konsolens ålder. Inför en kommande separation så kommer även fritiden att öka vissa veckor och då blev jag lite sugen på att testa en ps5.

Går det att få tag på en beg. Ps5 med skivläsare för ca 4000kr? Gärna med två kontroller till. Eller är det helt önsketänkande? Har försökt att ha lite koll här och vissa har nog gått lite högre och någon lite lägre beroende på vad som följt med.

Någon som sitter på en ps5 och vill sälja?

Hämtar i Jönköpingstrakten annars behöver frakt vara ett alternativ.

Tacksam för lite förslag