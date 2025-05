PS5 - Sony PlayStation 5 - Disc - 2 DualSense (B/W) - 15 (!!) SPEL (OÖPPNADE I PLAST)

*Grogu for scale/force. Ingår inte

Säljes:

PS5 Disc Version/Edition.

Komplett med 1 DualSense (Vit) + 1 extra kontroll (Svart).

Komplett med allt i kartong!

Spelar mindre än jag trodde och säljer av spel i backlogen som ett bra paket. Samtliga är oöppnade och inplastade! Inklusive del klassiker och kritikerrosade titlar. För köparen tusentals timmar njutning med sommaren räddad plus lång tid till

Ghostwire: Tokyo

Final Fantasy XVI (STEELCASE SPECIAL EDITION)

Mortal Kombat 11 Ultimate

Guardians of the Galaxy

Lost Judgment

Far Cry 6

Star Wars Jedi: Fallen Order

Immortals Fenyx Rising

Dying Light 2 Stay Human

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Dead Space (Remake)

Deathloop

Gotham Knights

The Last of Us Part II (PS4) (BONUS - ingår PS5 update till lågt pris om jag förstått det rätt)

Den svarta DualSense får man kartong till men kartongen är för en vit. Detta då den byttes ut pga fel och var vit från början. Vet inte om jag fick kartong eller hur det var.

Enheten är köpt vid release 19 november 2020. Har fungerat superbra när jag haft tid att spela vilket blivit mer sällan än tänkt. Använd uteslutande i välventilerad, luftig miljö och luftkonditionerat hem.

Finns i Stockholm.

-Föredrar upphämtning.

-Kan bjuda på leverans (som jag gör personligen) i Stockholm med omnejd om köp sker snabbt och förskottsbetalat.

-Kan skicka till full förskottsbetalning + betald frakt och betalt/ombesörjt emballage enl. ök.

Förbehåller rätten att sälja till vem jag vill för vad jag vill. Den kommer annonseras på annat håll också men börjar någon dag här på Swec. Föredrar att sälja allt ihop men finns stort intresse för spel separat kanske det kan justeras.

Buda i tråd eller PM och ställ frågor om de finns.