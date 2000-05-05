Nintendo Switch
Pris: 2 000 kr
Har uppdaterat till Switch 2 så då behövs inte denna längre.
Medföljer gör även:
Allt från när den köptes ny ingår + en väska. Joy-con greppet finns också såklart, glömde ta med den i bilden. Allt är i bra skick, repskydd har suttit på sen inköp. Ej patchad.
Zelda: BOTW
Switch1-2
512gb Samsung Evo kort
Team Xecuter (oanvänd, vågade aldrig riskera att bli bannad...)