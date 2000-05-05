Nintendo Switch

Har uppdaterat till Switch 2 så då behövs inte denna längre.

Allt från när den köptes ny ingår + en väska. Joy-con greppet finns också såklart, glömde ta med den i bilden. Allt är i bra skick, repskydd har suttit på sen inköp. Ej patchad.

Medföljer gör även:

Zelda: BOTW

Switch1-2

512gb Samsung Evo kort

Team Xecuter (oanvänd, vågade aldrig riskera att bli bannad...)