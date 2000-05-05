Marknad Stationära datorer

Dator SIM racing/konsol steamOS

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Stationära datorer Publicerad igår 23:02
Utgångspris: 13 000 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande

Logga in för att lägga ett bud.

Profilbild av r0zn
r0zn (Ola)
Medlem sedan
Maj 2020
Foruminlägg
25
Annonser
4
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Kalmar, Kalmar
Skickas & Avhämtning
1

Hej min konsol / Sim racing dator står bara samlar damm. Är en AMD 9600x 32gb 6000/CL30 med en RX 6800 GPU. 360 AIO kylare i ett asus Prime AP201. SIM grejer är en Thrustmaster 500 RS Playseat challenge med custom pedalstöd.

Datorn har dual boot så kör SteamOS på den också så man kan ha den som en snabb konsol (därav bara AMD)
Värdet borde ligga en bit över 10k begagnat? Någon som är sugen finns i Kalmar. Väljer om jag vill anta bud och om jag säljer komplett eller delar osv….
Kan skickas men blir i delar och flera paket så kanske blir en del. Reser en del så kan ev mötas upp osv. Fråga på! /ola

Rapportera
Kommentarer till annonsen (1)
Läs fler kommentarer