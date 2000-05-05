Dator SIM racing/konsol steamOS

Hej min konsol / Sim racing dator står bara samlar damm. Är en AMD 9600x 32gb 6000/CL30 med en RX 6800 GPU. 360 AIO kylare i ett asus Prime AP201. SIM grejer är en Thrustmaster 500 RS Playseat challenge med custom pedalstöd.

Datorn har dual boot så kör SteamOS på den också så man kan ha den som en snabb konsol (därav bara AMD)

Värdet borde ligga en bit över 10k begagnat? Någon som är sugen finns i Kalmar. Väljer om jag vill anta bud och om jag säljer komplett eller delar osv….

Kan skickas men blir i delar och flera paket så kanske blir en del. Reser en del så kan ev mötas upp osv. Fråga på! /ola