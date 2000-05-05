SSD 2.5"/NVMe 250/500GB
Konsoliderat från flera gamla datorer och fått dessa över. Har inte plockat ut någon SMART-data eller liknande men de fungerar precis som de ska och är extremt sparsamt använda de senaste åren då de suttit i datorer som knappt använts. Rensade med MSI:s Secure Erase så måste förmodligen initieras och formateras innan du ser dem i Windows.
Samsung 850 EVO 250 GB - 150 kr?
Samsung 850 EVO 500 GB - 250 kr?
WD Black SN850 500 GB - 300 kr?
Inga problem att skicka men endast förskottsbetalning och köpare står för frakten.