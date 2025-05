Yamaha AVENTAGE RX-A860 7.2 channel - Harmony Ultimate - Supra 10m HDMI

----------------------

Har mängder med bra marknadsreferenser här på forumet där jag sålt varor för över 100k sek under åren, har över 100 annonser här.

Bara att kontakta mig om detta om ni vill ha referenser - finns även mängder med enbart positiva marknadsreferenser i tråden för referenser här på swec

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1079311

Yamaha AVENTAGE RX-A860

https://se.yamaha.com/sv/products/audio_visual/av_receivers_a...

7.2-channel AVENTAGE AV receiver with tremendous power, superb performance and Yamaha’s advance Anti-Resonance Technology. An extensive range of features includes support for Dolby Atmos® and DTS:X™ formats, as well as MusicCast and HDMI® with support for 4K/60p, 4:4:4, HDCP2.2, HDR and BT.2020, plus a phono input.

Fjärrkontroll, YPAO mic och radio samt wifi antenn medföljer.

Själva receivern är i super fint skick samt fjärrkontrollen nästan nyskick då jag använt en multifjärr istället.

Pris: 4000

HDMI Kabel HDMI 2.0

Supra HD5 10m HDMI kabel

https://www.ljudfokus.se/sv/artiklar/supra-hdmi-hd5-a-v-hdmi-...

Pris: 500

Logitech Harmony Ultimate One

Multifjärr . Med fjärrkontrol - laddstation och laddare (notera att det inte ingår en Hub)

Fint skick! Ser inga repor eller annat på den.

450:-

Finns för upphämtning i Varberg eller mötas i eller runt Göteborg/Varberg/Kungsbacka

Receivern kan eventuellt postas men slipper helst. i så fall har jag ett bud på 3500:- + blocketpaket kostnader redan.