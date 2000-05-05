HomePod köpes, både mini och den större modellen

Vill utöka vårt hem med några fler HomePod’s.

Har två mini idag och kan nog tänka mig 2st till.

Alternativt är de större modellerna också intressanta, men isåfall gen 2.

För mini’s betalar jag 800kr+frakt stycket, de större får vi prata ihop oss om.

Släng ett PM om du har något som bara står !

Även Apple TV 4K med aluminium-kontrollen är intressant.

Allt gott