Bästa 850W nätagget på marknaden sett till pris/prestanda

Fullt modulärt och supertyst

Inköpt i mars, originalkartong ingår och helt i nyskick, knappt använt och kvitto ingår självklart

Säljes pga. uppgradering till nytt grafikkort och 1600W nätagg.

Nypris 1800:- nu endast 1250:-

Upphämtning premieras i övrigt så betalar mottagare frakt

Kolla tester och rekommendationer på Hardware Busters där det krossar många andra platinum-märkta nätagg: https://hwbusters.com/psus/super-flower-leadex-vii-pro-850w-a...

#2 på Best Pick 2025 av alla 850W nätagg (Den som kom 1:a kostar 6890:- )

https://hwbusters.com/best_picks/best-atxv3-pcie5-ready-psus-...

"Super Flower Leadex VII XG 80 PLUS Gold ATX3.1 - 850W

-Delivers full power at 47°C

-High overall performance

-ATX v3.1 and PCIe 5.1 ready

-High build quality

-Good transient response at 12V

-Extra tight load regulation

-Extra long hold-up time

-Silent operation at light and moderate loads

-Conservatively set OCP and OPP triggering points

-Alternative Low Power Mode (ALPM) compatible

-FDB fan

-Fully modular

-Enough cables and connectors, including a high-power one (12+4 pin, 600W)

-Long enough distance (150mm) between the 4-pin Molex connectors

-Compact dimensions (150mm depth)"