Komplett Gaming Dator RTX 3090

Hej

tänkte sälja min dator då jag är i tankar att köpa en helt ny sådan jag har ingen aning vad den kan vara värd idag så jag lägger ut för 15 000:- utrops pris.

-SSD 1000 GB

-HDD 3000 GB

-Intel Core 12900K 3.2GHZ

-32 GB Ram Minnen 4800MHZ DDR4

-MK Asus Prime Z390-P

-RTX 3090 24 GB

-Windows 11 PRO

Är ett Be Quiet Chassi med 7 ST 140mm Silent wings ett be quiet dark rock pro luft kylare.

än idag klarar denna dator utan problem vilket spel du än väljer att spela är det något ni undrar är det bara att höra av sig. Allting är köpt via Inet.