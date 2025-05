Harman/Kardon HK 670 stereo

Harman 670, stereoförstärkare. Spelar riktigt bra.

Ni som vet, ni vet.

Ni som inte vet; detta är riktiga watt vid 2-kanalsdrift, inga Onkyo-watt!

Bästa pris senaste tre veckor; 2226:- + frakt. Tradera.

Väljer Swec för att jag har goda omdömen här och inte vill skicka.

Output Power: 80 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency Response: 5Hz to 150kHz

Total harmonic distortion: 0.09%

Damping factor: 125

Input sensitivity: 4mV (MM), 270mV (line)

Signal to Noise Ratio: 75dB (MM), 95dB (line)

Size: x 439 110 395 mm x

Weight: 10,35 kg

!Bud endast i tråden!

!Endast hämtning! Karlstad. Provlyssning? Inga problem, jag har rätt kablar!

(Högtalarna får ni ta på köpet, Dynavoice, 1st generation)

Spelar sjukt bra dock, förvånad hur bra det lirar.

* ev byte bra grafikkort *