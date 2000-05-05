Intressekoll, gaminglaptop (Lenovo LOQ 15ARP9 RTX 4060)

Hej,

Kör en intressekoll på min gaminglaptop som tyvärr inte har använts lika frekvent som önskat under senaste året. Inköpt i Augusti 2024, kvitto och garanti medföljer.

Överlag fungerar den väldigt bra, dock sitter jag just nu på 1000/1000mbps och upplever att skrivhastigheten inte riktigt hänger med. Det tar alltså längre tid att installera än att "ladda ned". - Detta är enligt lenovo helt normalt, men tänker att det kan vara värt att nämna.

En dealbreaker för min del gällde ramminnet, varpå denna modell verkar vara en av få till rimlig peng som faktiskt har över 16gb.

Tänker att jag startar bud på 10 000:-, och skulle det vara helt off får ni säga till.

Säljer till vem jag vill, och har möjlighet att skicka mot fraktkostnad.

/Alex