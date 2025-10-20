Äldre datorpaket (i7 4770k/i7-4790k, GTX 1060 6GB o s v)

Jag har två olika datorpaket som jag vill sälja:

Först en komplett dator exklusive disk:

Fractal design define mini

Asus Z87M-plus

i7-4770k

16GB RAM

Asus Dual 1060 6GB

Fractal design Newton 600W nätagg

Kylare Corsair (har för mig H40)

Fungerade bra innan jag tog ut diskarna i somras. Jag provade att starta upp allt förra helgen och allt så bra ut i BIOS (se bild). Jag har kvar de extra kablarna till PSUn som inte används. Corsair-kylaren är inte den tystaste, kan eventuellt behöva bytas, men gjorde vad den skulle och har fungerat bra när grabben spelat på datorn.

Startbud: 300 kr

Sedan har jag ett till paket:

Moderkort Asus Z97-A

CPU i7-4790k

16 GB ram

Kylare Be quiet Pure rock

Också detta fungerade klockrent när det byttes ut tidigt i våras.

Startbud: 100 kr.

Jag prioriterar starkt en smidig försäljning framför pris så jag kommer inte vilja skicka sakerna. Jag tänker mig att jag avslutar budgivningarna på söndag så länge jag fått något bud av en budgivare som är OK med avhämtning.