Marknad Nätaggregat

Asus ROG Loki 1000W Platinum -SFX-L, Noctua NH-U12A, Cooler Master NR200P (Vit), 2x Noctua NF-A12x15 PWN

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Nätaggregat Publicerad idag 11:50
Pris:  1 700 kr
Profilbild av EliasEmanuel
EliasEmanuel
Medlem sedan
Feb 2012
Foruminlägg
62
Annonser
1
Marknadsbetyg
-
Skicka meddelande
Västerbotten, Umeå
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
0

Halloj hej,

Säljer av några delar efter chassibyte. Samtliga är inköpta under hösten 2023 och säljs med originalkartongen. Kvitto finns för alla delar.

Asus Rog Loki 1000W Platinum -SFX-L: Köpt från Inet 2023-09-27 från . Pris: 1700 kr eller högsta bud.

Noctua NH-U12A: Köpt från Power 2023-10-29. Pris: 600 kr eller högsta bud.

Cooler Master NR200P (Vit): Köpt från Komplett 2023-10-29. Pris: 500 kr eller högsta bud.
Obs! Chassit är kantstött på några ställen, se bild. Originalkartong finns.

2x Noctua NF-A12x15 PWN: Köpt från Power 2023-10-29. Pris 180 kr/st eller högsta bud.¨

Allt som paket: 2700 kr eller högsta bud.

Delarna kan skickas om köparen står för frakten. Finns annars att hämta i Umeå.

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer