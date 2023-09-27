Asus ROG Loki 1000W Platinum -SFX-L, Noctua NH-U12A, Cooler Master NR200P (Vit), 2x Noctua NF-A12x15 PWN

Halloj hej,

Säljer av några delar efter chassibyte. Samtliga är inköpta under hösten 2023 och säljs med originalkartongen. Kvitto finns för alla delar.

Asus Rog Loki 1000W Platinum -SFX-L: Köpt från Inet 2023-09-27 från . Pris: 1700 kr eller högsta bud.

Noctua NH-U12A: Köpt från Power 2023-10-29. Pris: 600 kr eller högsta bud.

Cooler Master NR200P (Vit): Köpt från Komplett 2023-10-29. Pris: 500 kr eller högsta bud.

Obs! Chassit är kantstött på några ställen, se bild. Originalkartong finns.

2x Noctua NF-A12x15 PWN: Köpt från Power 2023-10-29. Pris 180 kr/st eller högsta bud.¨

Allt som paket: 2700 kr eller högsta bud.

Delarna kan skickas om köparen står för frakten. Finns annars att hämta i Umeå.