4TB Fikwot FX991 Nvme SSD

Tjotjo!

Säljer en oöppnad Fikwot FX991 "Jupiter" på 4TB.

PCIe 4.0, Read (max.) up to 7300 MB/s / Write (max.) up to 6200 MB/s.

2800 TBW.

Kompatibel med PS5 osv.

Köpte två, men det räckte med en.

Trodde först Fikwot var nån random kina-scam, men det visade sig vara riktigt bra diskar. Så googla och kika lite innan ni avfärdar den!

Kvitto kan letas fram! Är köpt för några månader sedan.

Hämtas allra helst hos mig vid Kvibergs hållplats i Göteborg, men jag skulle kunna posta den mot förskottsbetalning om det önskas.

Priset är eventuellt förhandlingsbart, men jag tycker 1800 är ett väldigt rimligt pris!