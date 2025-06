Amiga 1200/RPI Retropie

Byggde en Retropiedator för några år sedan men har aldrig används. Onekligen är tanken på att spela Outrun på C64 roligare än i praktiken. Jag la ut den först i en retrogrupp på FB men den plockades ner av oklar anledning så testar här istället.

Datorn har ett ett nytt Amiga 1200 Case. Finns även svart tangentbord att beställa nu med har jag sett. Det som sitter nu är orginal och den är kopplad till ett Keyrahkort. Så kort och gott är det en retropie som en A1200. Man kan koppla in en klassisk Wico Red Ball på baksidan. Finns två portar. Allt fungerar. Skulle dock rekommendera att koppla in en PS/Xbox kontroll om man vill köra SNES och annat. Fungerar bättre med alla knappar. Det är ett meck om man vill göra samtliga emulatorer att få alla mappningar rätt. Det du får med är alltså förutom Retropie detta nedan. Nypris i parentes. Just Bifrost led fungerar inte perfekt. Finns även en bygglogg här om man vill läsa mer. Ge bud. Avslutas när jag vill men senast 19:e juni. Mottagaren betalar frakt. Eller hämtas i Mölnlycke.

https://www.planet4.se/amiga-2018/

Keyrah2 - 350:-

Amiga 1200 Case - 750:-

Amiga Bifrost - 590:-

Retronic design USB adapters - 380:-

64 Gb Sandisk Extreme

Raspberry PI 3 med strömadapter

Kartong

USB Hub

Diverse USB sladdar