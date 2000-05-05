AMD Starfield Special Edition Ryzen 7 7800X3D & Radeon RX 7900 XTX m.m

Hej på er! Citerar rakt av en gammal annons för att kolla intresse. Är man intresserad av enbart grafikkortet så är det möjligt att enbart lägga bud på det.

Tänkte ta en intressekoll på min unika bundle som var tänkt till att skapa ett vackert projekt.

Men ja, tiden bara försvinner iväg när man har småbarn så det blir varken mycket byggande eller spelande. Så därför tänkte jag se om någon annan är intresserad och kan ge framförallt grafikkortet den uppmärksamhet som den förtjänar.

Jag är 3:e ägaren och det går att se historik till dess första ägare.Vilket tyvärr syns på själva Kartongen då den har rest en del.Vad gäller funktion så funkar cpu samt gpu galant under det sporadiska spelandet.

Förstår att man har funderingar samt kanske önskar mer detaljerad information. Det är fritt fram att ventilera i pm.

Jag tänker att vi kör bud på detta, så får vi se vad vi landar i. Det finns 500 ex i världen, så det är svårt att sätta något fast pris.

Bud från: 10.000kr

Tack på förhand!

Mvh