1060/1070 sökes

Tjena!

Har satt ihop en enklare speldator av gamla delar till min systerson som fyller 10 i helgen och tänker att grafikkortet behöver hottas upp lite. Idag är det ett 680 som sitter i och klarar nog på gränsen att spela de spel han ska spela (typ Roblox och i framtiden Fortnite)

Datorn i övrigt har en 2700k och 16gb ram, detta är något han ska få uppgradera i framtiden.

Tänker att ett 1060 eller 1070 kan vara lagom för hans spelande i 1080p. Någon som har något sådant liggandes?

Jag utgår ifrån södra Stockholm men kan röra mig runt i stan för rätt deal. Kommer annars köra ner mot södra Skåne i veckan och kan hämta längs med E4an med viss omnejd

Söker eventuellt också något enkelt headset, inget pricey, bara det fungerar och ser bra ut!