BenQ XL2566K 360 Hz + Lenovo P24h-20 QHD mot större skärm
Jag vill byta två skärmar mot en större skärm (34″ eller större).
Ingår i bytet:
BenQ Zowie XL2566K – 24,5″ / 360 Hz / TN / e-sportklass
Mycket bra skick, inga döda pixlar, välskött.
Lenovo ThinkVision P24h-20 – 23,8″ / QHD / USB-C (bild + laddning)
Mycket bra skick, inga döda pixlar, välskött.
Plats: Göteborg
Sökes: En skärm 34 tum eller större med följande egenskaper:
USB-C ingång för direktkoppling till laptop
Laddning via USB-C – minst 65 W
QHD eller 4K upplösning
Bytesvärde / riktlinje
Deras samlade värde gör att ett byte rakt av eller ev. mellanskillnad kan diskuteras beroende på modellen du har.
Intresserad?
Skicka PM med info om din skärm: märke, modell, storlek och skick.