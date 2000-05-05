BenQ XL2566K 360 Hz + Lenovo P24h-20 QHD mot större skärm

Jag vill byta två skärmar mot en större skärm (34″ eller större).

Ingår i bytet:

BenQ Zowie XL2566K – 24,5″ / 360 Hz / TN / e-sportklass

Mycket bra skick, inga döda pixlar, välskött.

Lenovo ThinkVision P24h-20 – 23,8″ / QHD / USB-C (bild + laddning)

Mycket bra skick, inga döda pixlar, välskött.

Plats: Göteborg

Sökes: En skärm 34 tum eller större med följande egenskaper:

USB-C ingång för direktkoppling till laptop

Laddning via USB-C – minst 65 W

QHD eller 4K upplösning

Bytesvärde / riktlinje

Deras samlade värde gör att ett byte rakt av eller ev. mellanskillnad kan diskuteras beroende på modellen du har.

Intresserad?

Skicka PM med info om din skärm: märke, modell, storlek och skick.