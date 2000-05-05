Delar till AM5 bygge
Tjena!
Ska bygga en burk till tjejen och letar efter:
Ram 6000mhz cl30 gärna med rgb
Moderkort ska ha 1st m.2 gen5 plats med heatsink och funka bra med ram
Fishtank chassi med fläktar, annars köper jag nytt corsair cg530
AIO kanske Arctic Freezer 360 III argb eller nåt
PSU modulärt 750w och uppåt
Grafikkort kan vara av intresse för rätt pris, annars väntar jag till 5070 super
Söker även en 27-34" skärm med 165+hz samt gaming-/kontorsstol runt Sävsjö
Skicka ett pm eller skriv i tråden vad ni har och hur mycket ni vill ha för det. Har även den nyaste ipad mini i nyskick som jag värderar till 5000kr för eventuellt byte/försäljning i Jönköping.