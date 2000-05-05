Delar till AM5 bygge

Tjena!

Ska bygga en burk till tjejen och letar efter:

Ram 6000mhz cl30 gärna med rgb

Moderkort ska ha 1st m.2 gen5 plats med heatsink och funka bra med ram

Fishtank chassi med fläktar, annars köper jag nytt corsair cg530

AIO kanske Arctic Freezer 360 III argb eller nåt

PSU modulärt 750w och uppåt

Grafikkort kan vara av intresse för rätt pris, annars väntar jag till 5070 super

Söker även en 27-34" skärm med 165+hz samt gaming-/kontorsstol runt Sävsjö

Skicka ett pm eller skriv i tråden vad ni har och hur mycket ni vill ha för det. Har även den nyaste ipad mini i nyskick som jag värderar till 5000kr för eventuellt byte/försäljning i Jönköping.