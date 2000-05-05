Lian Li vattenkylning och fläktar - Logitech mus
Lian Li UNI Fan TL LCD 120. 3 pack med controller.
Logitech Pro X Superlight 2 Svart. Köpt från Elgiganten för ca 6 månader sen. I väldigt fint skick.
Säljer bort lite komponenter och tillbehör som blivit över.
Lian Li HydroShift LCD 360S Svart. Köpt från Inet 7 April. I väldigt fint skick. Allt ska vara komplett.
Oöppnad i kartong.
3st RGB fläktar från Tryx Panorama vattenkylning. Klickar ihop fläktarna med varann för att slippa så mkt kablar.
Komplett.
Kom med bud. Anser jag budet vara nog bra säljs det direkt.