Lian Li vattenkylning och fläktar - Logitech mus

Säljes Komponenter Publicerad 2025-08-15
Warhole (Jonas)
Okt 2004
448
59
5,00 / 5
Norrbotten, Piteå
Säljer bort lite komponenter och tillbehör som blivit över.

Lian Li HydroShift LCD 360S Svart. Köpt från Inet 7 April. I väldigt fint skick. Allt ska vara komplett.

Lian Li UNI Fan TL LCD 120. 3 pack med controller.
Oöppnad i kartong.

3st RGB fläktar från Tryx Panorama vattenkylning. Klickar ihop fläktarna med varann för att slippa så mkt kablar.

Logitech Pro X Superlight 2 Svart. Köpt från Elgiganten för ca 6 månader sen. I väldigt fint skick.
Komplett.

Kom med bud. Anser jag budet vara nog bra säljs det direkt.

