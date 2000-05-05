Lian Li vattenkylning och fläktar - Logitech mus

Säljer bort lite komponenter och tillbehör som blivit över.

Lian Li HydroShift LCD 360S Svart. Köpt från Inet 7 April. I väldigt fint skick. Allt ska vara komplett.

Lian Li UNI Fan TL LCD 120. 3 pack med controller.

Oöppnad i kartong.

3st RGB fläktar från Tryx Panorama vattenkylning. Klickar ihop fläktarna med varann för att slippa så mkt kablar.

Logitech Pro X Superlight 2 Svart. Köpt från Elgiganten för ca 6 månader sen. I väldigt fint skick.

Komplett.

Kom med bud. Anser jag budet vara nog bra säljs det direkt.