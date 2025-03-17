Marknad Komponenter

B760M WIFI, I5 14400 och kylare

Publicerad igår 08:20
Utgångspris: 2 500 kr
Antal bud: 0 st
Green77 (Daniel Green)
Östergötland, MJÖLBY
Hej, Har uppdaterat moderkort och CPU så har detta "kit" över.
Delarna kommer från ett bygge av INET från mars 2025.
Då INET byggde datorn har jag inte kartonger etc.
Jag testar att köra endast avhämtning då det blir lite svårt att skicka utan kartonger.

Moderkort: MSI B760M Gaming Plus WIFI
https://www.inet.se/produkt/1904212/msi-b760m-gaming-plus-wif...

CPU: Intel Core i5 14400 2.5 GHz 29.5MB
https://www.inet.se/produkt/5306605/intel-core-i5-14400-2-5-g...

KYLARE: Thermalright Peerless Assassin 120 SE Svart
https://www.inet.se/produkt/8308822/thermalright-peerless-ass...

Allt är monterat och fungerar som det ska.

