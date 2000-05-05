Sista minutenresa till Sicilien - 16:e Aug - 27:e Aug, 2 biljetter med sittplatser bredvid varandra

Halloj!

Har försökt kränga dessa biljetter via facebook ett tag men eftersom det verkar helt hopplöst och avresedatumet är påväg att passera tänker jag att jag försöker här med.

Det billigaste alternativet för denna resa har jag hittat på kring 5-6 tusen, jag börjar med 2600kr på budgivning på dessa så det täcker namnbytet.

Hoppas det finns någon som är sugen på semester, kontakta mig via PM om det finns några frågor eller om du vill köpa direkt utan budgivning.

Avslutas senast om 48H, all lycka!