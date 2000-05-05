Lite gott och blandat!

Halloj folket,

Samlat på mig lite för mkt som jag gärna ser hittar ett nytt hem 😊

Samsung Odyssey OLED G8 - originalkartong kvar men skulle gärna se vad ni har för bytesförslag.

Kommer rätt bud kan jag även sälja den. Men helst byte!

Noctua NH-D15 g2 - endast monterad och använd på testbänk. Ingen pasta kvar och mejseln var så snygg att den kommer följa med mig ut på arbeten.

Be quite dark rock tf 2 - samma som ovan

Båda kylarna kan skickas men har inte kvar allt emballage inuti kartongen så kommer lösa något själv.

Msi 2080super - går svalt och fint

Lian Li htpc chassi , eventuellt C50B. Något moddad på topfilter annars i gott skick. Var ett serverprojekt som aldrig blev av

Skicka bytesförslag i tråd eller pm! Ska något skickas är det swish i förskott som gäller, har bra referenser o bla bla 😊