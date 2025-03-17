Marknad Skärmar

Samsung ViewFinity S6 34" Curved

Pris:  2 000 kr
dibban (Jakob)
Jönköping, Nässjö
Använd som jobbskärm sedan julen 2023, men gick sedan över till två 27" istället. Fint skick.

Mer info här: https://www.komplettforetag.se/product/1250100

Hämtas i Nässjö.

