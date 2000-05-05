Marknad VR-headset

PSVR2

Säljes VR-headset Publicerad idag 09:58
Utgångspris: 2 000 kr
Antal bud: 0 st
Minzert (Magnus)
Västra Götaland, Hyssna
Skickas & Avhämtning
0

Hej,

Köpte detta headset här på sweclockers.
Det tog inte lång tid innan jag insåg att jag blir alldeles för sjösjuk och säljer därmed vidare headsetet.

Jag bedömer att skicket är väldigt bra - Se bilder.
Hörlurarna har jag inte testat men de ser fina ut.

Om jag skall skicka headsetet så står jag inte för skicket på linserna. Jag kommer att packa det väl men är orolig att fraktbolaget kommer skada dem.

Vid upphämtning så har jag inte möjlighet att testa headsetet men är såklart öppen för en retur om du skulle vara missnöjd efter att ha testat hemma.

Jag kan också skicka med PSVR2 PC-adapter + Displayport-kabel till nypris - Annars åker de tillbaka till NetOnNet.

Bud från 2000, köp nu 3000.
Finns i Hyssna men skulle kunna leverera i närområdet ifall jag skulle åka iväg någon dag.

