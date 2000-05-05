AM4 Kit + dvs hårddiskar

Hej!

Säljer följande delar som blev över efter följande tråd. Då exakt samma problem uppstod efter jag bytt ut detta kit så kan jag bara anta att kittet nedan är fullt fungerande.

X570 AORUS Master OBS- Pin sönder uppe i högra hörnet på brädan, aldrig använt själv.

2x 8GB Corsair DDR4 3600Mhz totallt 32GB

Ryzen 5800X

Detta säljs endast som ett kit: 2500:- eller högstbjudande

Nu till elefanten i rummet. Sett att det säljs defekta hårdiskar på tradera och liknande så tänkte jag lägger upp det som blev över här ifall någon känner sig sugen.

980 pro m.2 - 2TB - 100% defekt och säljs som det.

980 m.2 500GB - fick "pass" via Asus Nvme BIOS check gick att klicka vidare via windows install så är inte helt körd, säkert bara något jag inte förstår mig på som är konstigt där som säkert går att fixa.

850 pro SATA 1TB - fungerar nog helt hundra, samma sak som m.2 500GB.

Alla diskar säljes helst som kit men kan självklart splittas. Kan även skicka allt om så önskas.

Kom med bud