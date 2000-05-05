Opatchad Nintendo Switch

Hej,

Jag här ett Switch jag köpte för kanske ett halvår sedan för att rusta upp. Jag har emellertid inte tid för detta på grund av annalkande studier.

Den har ett opatchat serienummer (Men är bannad på Nintendo Online av förra ägaren) så CFW är ända utvägen.

Switchet är i ganska slitet skick, finns repor på både skärm och på baksida. Försökt på med detta på bild, men det är svårt. Joycons som medföljer är inte original men verkar fungerar som de ska. Dockan saknar sin backplate och ingen originalladdare medföljer - en Lenovo USB-C 45w medföljer i stället, vilket fungerar fint.

Switchet är återställt. Ingen RCM-jig eller injector medföljer.

Kanske till något projekt.

1200 + frakt.

Allt gott,

Anton