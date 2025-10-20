BYTES: Mitt 5080 mot ditt 5080

Tja!

Är ute efter ett vitt kort till pågående projekt.

Har idag ett 5080 FE, komplett med kartong, kvitto och hela baletten.

Kortet är felfritt, inga spoltjut eller annat, kör open build i dagsläget så det hade högst troligt hörts rätt tydligt isåfall.

Inköpt i våras 2025.

Jag söker ett specifikt kort att byta till, om någon skulle vara intresserad.

Fördelaktigt om du bor någonstans mellan Alingsås-Göteborg med omnejd.

MSI GeForce RTX 5080 16GB Gaming Trio OC White

Vi tar det vidare huruvida mellanskillnad görs upp vid eventuellt byte.

Jag är inte intresserad av att sälja kortet.

Jag är inte heller intresserad utav något annat kort.

Endast ovanstående.