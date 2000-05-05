Köpes: Peripheral/SATA-kablar till Corsair CX-nätaggregat

Min kollega köpte ett begagnat CX550M-nätagg på Tradera och fick inte med någon kabel för strömförsörjning av SATA-enheter (6-poliga kontakter). Han pratade med säljaren som snabbt blev otrevlig och påpekade att det minsann inte stod i annonsen att dessa kablar ingår.

Är det möjligen någon här som sitter på en eller flera sådana kablar av rätt fabrikat?

Finns de i närheten av E18 någonstans mellan Västerås och Stockholm är det ett plus, annars betalar han gärna för frakten.