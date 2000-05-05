Marknad Nätaggregat

Köpes: Peripheral/SATA-kablar till Corsair CX-nätaggregat

Annonsen är verifierad via IDkollen
Köpes Nätaggregat Publicerad idag 09:50
Pris:  50 kr
Profilbild av p.lindblom
p.lindblom (Patrik)
Medlem sedan
Sep 2011
Foruminlägg
898
Annonser
17
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Uppsala, Enköping
Skickas & Avhämtning
4

Min kollega köpte ett begagnat CX550M-nätagg på Tradera och fick inte med någon kabel för strömförsörjning av SATA-enheter (6-poliga kontakter). Han pratade med säljaren som snabbt blev otrevlig och påpekade att det minsann inte stod i annonsen att dessa kablar ingår.

Är det möjligen någon här som sitter på en eller flera sådana kablar av rätt fabrikat?

Finns de i närheten av E18 någonstans mellan Västerås och Stockholm är det ett plus, annars betalar han gärna för frakten.

Rapportera
Kommentarer till annonsen (4)
Läs fler kommentarer