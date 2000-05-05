Marknad Skärmar

3× BenQ BL2480 - 24" IPS 1080p 60Hz skärmar + 3× skärmarmar

Alahadi (Tobbe)
Norrbotten, Luleå
Avhämtning
Säljes helst som paket. Hämtas i Luleå

Skärmar:
3x BenQ BL2480 - 24" IPS, 1080p, 60Hz
Bra skick, fungerar som de ska. Har använts som sido skärmar. Alla med stativ och strömsladd. Ingen DP/HDMI kabel medföljer.

Skärmarmar:
3x RICOO TS9311 - Gasfjädrad, fullt rörlig, vridbar och lutbar, 360° rotation.
Passar 13–27" skärmar (upp till 5 kg, VESA 100x100). Bra skick, har använts till skärmarna ovanför. Nerpackade i sina orginal lådor.

