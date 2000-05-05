Kollar om där finns något intresse för ett mycket fint Sapphire PURE RX 7900 GRE 16gb OC.

Haft ordentligt med ström och gått svalt.

Se benchmarks, parad med en 5600G..

Kartong med tillbehör finns kvar.

Tänkt mig 5000:- för kortet eller högst bud.

Betalning via Swish eller frakt mot förskottsbetalning.

Kan även tänka mig att byta mot något annat skoj. Kom med förslag!