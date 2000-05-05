Marknad Grafikkort

Sapphire PURE RX 7900 GRE 16gb OC

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Grafikkort Publicerad idag 14:15
Pris:  5 000 kr
Profilbild av Grandahl98
Grandahl98 (Sebastian)
Medlem sedan
Feb 2013
Foruminlägg
559
Annonser
112
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Västra Götaland, Kållered
Skickas & Avhämtning
0

Kollar om där finns något intresse för ett mycket fint Sapphire PURE RX 7900 GRE 16gb OC.

Haft ordentligt med ström och gått svalt.
Se benchmarks, parad med en 5600G..

Kartong med tillbehör finns kvar.

Tänkt mig 5000:- för kortet eller högst bud.
Betalning via Swish eller frakt mot förskottsbetalning.

Kan även tänka mig att byta mot något annat skoj. Kom med förslag!

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer