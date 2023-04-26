Marknad Spelkonsoler

Play Station 5

Säljes Spelkonsoler Publicerad idag 10:24
Utgångspris: 4 000 kr
Uppsala, Uppsala
Säljer mitt Play Station 5 då jag inte spelat på det så mycket pga PC samt har köpt en Switch 2.

Köptes på Webhallen 2023-04-26

Det är med DVD läsare och har nog blivit använd runt 15-20 timmar totalt.

Tyvärr är God of War inlöst men skickar med Witcher 3 samt Assasins Creed Mirage.

Tänker mig bud från 4000 verkar vara rimligt och den finns i Uppsala och det är prio till den som kan tänka sig att hämta upp den på plats.

