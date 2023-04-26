Play Station 5
Säljer mitt Play Station 5 då jag inte spelat på det så mycket pga PC samt har köpt en Switch 2.
Köptes på Webhallen 2023-04-26
Det är med DVD läsare och har nog blivit använd runt 15-20 timmar totalt.
Tyvärr är God of War inlöst men skickar med Witcher 3 samt Assasins Creed Mirage.
Tänker mig bud från 4000 verkar vara rimligt och den finns i Uppsala och det är prio till den som kan tänka sig att hämta upp den på plats.