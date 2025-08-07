MSI RTX 4090 Ventus 3X OC – kvitto & garanti t.o.m. nov 2026
Prestandaintyg finns på begäran:
Säljer mitt grafikkort MSI GeForce RTX 4090 Ventus 3X OC 24 GB, plockat ur Komplett-dator köpt 21 nov 2023.
Skick: Felfritt – aldrig överklockat eller vattenkylt, endast hemmabruk för spel.
Garanti: Gäller via Komplett t.o.m. 21 nov 2026. Maskerad fakturakopia (endast GPU-raden synlig) följer med.
GPU-Z-skärmdump (modell- & BIOS-info)
3DMark Time Spy-score 32 486 (Graphics 35 555 / CPU 21 816) – över genomsnittet för RTX 4090.
Rök- & djurfritt hem.