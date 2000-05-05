Gammal speldator (i5 2500, GTX 660, 16GB DDR3)

Säljer en gammal speldator. Man kan spela lite CS:GO, LOL, några andra MOBA-spel i låg upplösning och vissa enkla indie-spel, men inget krävande modernt spel.

Specifikationer:

Moderkort: Asus P8Z77-M

Processor: Intel Core i5 2500

Minne: 16GB (4x4GB) DDR3

Grafikkort: Nvidia GTX 660 2GB

Nätaggregat: Corsair VX550W

CPU-Kylare: CoolerMaster

- On-knappen är sönder på framsidan av chassit så jag har kopplat om till Reset-knappen som finns strax under den.

- Jag har kört med HDMI-kabel, kan inte garantera de andra portarnas funktion.

- Dammig på sina ställen.

- Kommer utan hårddisk.

Finns att hämta i Malmö men kan även skickas med DHL separat för 129:-.