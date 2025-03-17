Marknad Garderobsrensning

Lego Nintendo NES, Kindle Paperwhite gen 10, Bose QC35ii

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Garderobsrensning Publicerad igår 08:34
Pris:  1 kr
Profilbild av OSKEEER
OSKEEER (Oskar)
Medlem sedan
Mar 2018
Foruminlägg
53
Annonser
7
Marknadsbetyg
-
Skicka meddelande
Stockholm, Solna
Skickas & Avhämtning
11

Hej,

Har lite blandade prylar till salu. Säljs till högstbjudande och förutsatt att jag är nöjd med buden

Lego Nintendo NES - riktigt snyggt Legobygge till gaming hörnan! Kartong och manualer finns och följer med också. Byggd och sedan stått på en hylla, aldrig lekt med. Samtliga delar medföljer.
Pris: bud

Kindle Paperwhite gen 10 - inköpt för några år sedan, använd kanske 3-4h. I nyskick. Kommer med laddare och ett snyggt skyddande skal.
Pris: bud

Bose QC35 ii - inte använt på ett halvår men tidigare använts flitigt under cirka 1 år, dessförinnan låg de mest i fodralet (inköpta 5-6 år sen om jag minns rätt). I behov av att byta ut hörselkuddarna, finns att köpa såna nya på bla webhallen. Lite märken på utsidan av kåporna. Se bilder för bedömning. Kommer med fodral och laddkabel.
Pris: bud

Mvh Oskar

Rapportera
Kommentarer till annonsen (11)
Läs fler kommentarer