Lenovo P15v G3/i7-12800h/14c/20t/Xe-Graphics/2x16GB/QuadroA2000-4GB/PCIeGen4SKHynix512GB/

Processor: Inel i7-12800h 14c 20t

Integrerad Grafik: Intel Iris XE

Skärm: 15.6'' FHD

Disk: 512GB PCIe Gen3 NVME

Kamera: 1x 720P HD IR with Array Microphone and Privacy Shutter (Stödjer windows Hello)

Grafik: NVIDIA RTX A2000 4GB

Nätverk: 1x Intel® Wi-Fi 6E AX211 2x2 AX vPro®; Bluetooth® 5.1

Fingervavtrycksläsare

Uttag: 1x 2 USB-A 3.1 Gen1;

SIM Card (Nano SIM);

1 RJ45 (rear);

1 SCR(on some models);

Combo audio/microphone jack;

HDMI 2.0;

1 Power button;

1 x Type-C (Thunderbolt 4)

Original laddare medföljer

Levereras med Win 11 Pro aktiverat.

OBS:

BIOS lösen bortglömt, datorn inställd på boot från USB först så fungerar att installera nya OS.