Lenovo P15v G3/i7-12800h/14c/20t/Xe-Graphics/2x16GB/QuadroA2000-4GB/PCIeGen4SKHynix512GB/
Swish betalning
Upphätning helst (Kortedala)
Processor: Inel i7-12800h 14c 20t
Integrerad Grafik: Intel Iris XE
Skärm: 15.6'' FHD
Disk: 512GB PCIe Gen3 NVME
Kamera: 1x 720P HD IR with Array Microphone and Privacy Shutter (Stödjer windows Hello)
Grafik: NVIDIA RTX A2000 4GB
Nätverk: 1x Intel® Wi-Fi 6E AX211 2x2 AX vPro®; Bluetooth® 5.1
Fingervavtrycksläsare
Uttag: 1x 2 USB-A 3.1 Gen1;
SIM Card (Nano SIM);
1 RJ45 (rear);
1 SCR(on some models);
Combo audio/microphone jack;
HDMI 2.0;
1 Power button;
1 x Type-C (Thunderbolt 4)
Original laddare medföljer
Levereras med Win 11 Pro aktiverat.
OBS:
BIOS lösen bortglömt, datorn inställd på boot från USB först så fungerar att installera nya OS.