Ryzen 9800x3D

Jag säljer min 9800x3D p.g.a nedgradering av datorn.

Jag ersätter min 4080 med en 3080 så jag behöver inte längre ha en x3D.

Hittade en Ryzen 5 7600 på Blocket så jag kan släppa den.

Min 9800x3D är 6 månader gammalt, lådan och kvittot finns.

Det är ett fint exemplar som klarar -32 all core @Stock på mitt Asus Moderkort.

Går svalt och stabilt.

Den kan skickas eller hämtas när jag har tagit emot ersättaren från posten.

Startpris är 4000kr, frakt tillkommer.