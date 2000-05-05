Ryzen 9800x3D
Jag säljer min 9800x3D p.g.a nedgradering av datorn.
Jag ersätter min 4080 med en 3080 så jag behöver inte längre ha en x3D.
Hittade en Ryzen 5 7600 på Blocket så jag kan släppa den.
Min 9800x3D är 6 månader gammalt, lådan och kvittot finns.
Det är ett fint exemplar som klarar -32 all core @Stock på mitt Asus Moderkort.
Går svalt och stabilt.
Den kan skickas eller hämtas när jag har tagit emot ersättaren från posten.
Startpris är 4000kr, frakt tillkommer.