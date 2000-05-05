Pixel 7a 128gb Charcoal - Inte en repa

Hej,

Säljer en Pixel 7a 5g 128gb - cirka 2 år gammal. Super bra skick, har haft glasskydd + spigen telefonskal från andra sekunden den packades upp.

Inte en repa på glaset finns.

Baksidan kan ha spår av repor då det kan komma småsmuts in i fodralet givetvis men jag har inte sett något att anmärka på alls.

----------------------

Har mängder med bra marknadsreferenser här på forumet där jag köpt och sålt väldigt under åren med över 100 annonser här!

Mängder med enbart positiva marknadsreferenser finns i sweclockers egna marknadsreferns tråd:

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1079311

-----------------------

Glasskyddet togs av nu inför försäljning då det hade en spricka i skyddet och jag ville säkerställa att telefonen klarat sig - vilket den hade.

Orginalkartong och kvitto finns.

Ett spigen (liquid armour tror jag) fodral tillkommer. Det är i fullt funktionsdugligt skick men baksidan har haft en liten magnetbit påklistrad (för ett bilfäste). Detta är nu avtaget men finns ett svagt märke kvar.

Skyddet följer med som en bonus till köparen.

Finns för upphämtning i Varberg eller så löser vi frakt.

Tar bud. Har eventuellt en till i samma bra skick som jag kan sälja om en vecka eller så samt en Pixel 4a 5g - samma skick.. Alla telefoner vi har i familjen har alltid spigen skydd och glas på sig från start.