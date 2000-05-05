Zotac AMP Extreme Infinity RTX 5070 Ti bytes mot 9070 XT eller 5070

Som titel lyder. En av de bästa 5070 Ti på marknaden, kostar över 11,000 nytt. Prima skick i övrigt. Köptes mars månad, i andra hand.

Jag är bara intresserad av mindre, billigare modeller (alltså bredden på PCI bracketen). T.ex ASUS Prime. Halva anledningen till bytet är att jag vill ha ett mindre kort.

Detta är en nedgradering (särskilt jämfört med 5070), så självklart förväntar jag mig en bra mellanskillnad, beroende på modell osv. Jag värdesätter mitt kort på 9-10tkr.

Kan också tänka mig sälja kortet om ni ger bra erbjudande. 10tkr så är kortet ert. Annars har jag en andra annons för att sälja kortet, ni får gärna lägga bud där. Jag är ute efter en bra deal för mig, så vardera annons måste inte leda till ett sålt kort om jag inte får något jag tycker är en bra deal.

Endast avhämtning, kan alternativt mötas eller hämta hos er, dock har jag ej bil. Bor i Malmö.