Stationär speldator säljes

Säljer min speldator. Allt inköpt 2016.

- Chassi = Fractal Design R5 BLACK

- Dvd-brännare = IHAS124-14 Lite-On

- Kylare = Noctua NH-U12S

- Processor = INTEL CORE I7 6700K 4GHZ S-1151 (Skylake)

- Grafikkort = Asus Strix GeForce GTX 980 Ti 6GB

- Minne = Corsair Vengeance LPX 16GB 2666MHz DDR4 DIMM 288-pin

- Moderkort = Asus Z170 PRO Gaming

- Nätagg = Corsair RMi Series RM650i 650Watt 80 PLUS Gold

- Lagring = Samsung 860 PRO 512GB SSD

- Operativsystem = Windows 11 PRO Svensk (Ominstallerad)

Allt fungerar som det ska. Eventuell frakt bekostas av köparen.