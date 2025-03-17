Marknad Stationära datorer

Stationär speldator säljes

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Stationära datorer Publicerad igår 09:28
Utgångspris: 3 500 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande

Logga in för att lägga ett bud.

Profilbild av cainx
cainx (Peder)
Medlem sedan
Maj 2025
Foruminlägg
1
Annonser
1
Marknadsbetyg
-
Skicka meddelande
Västerbotten, Skellefteå
Skickas & Avhämtning
0

Säljer min speldator. Allt inköpt 2016.

- Chassi = Fractal Design R5 BLACK
- Dvd-brännare = IHAS124-14 Lite-On
- Kylare = Noctua NH-U12S
- Processor = INTEL CORE I7 6700K 4GHZ S-1151 (Skylake)
- Grafikkort = Asus Strix GeForce GTX 980 Ti 6GB
- Minne = Corsair Vengeance LPX 16GB 2666MHz DDR4 DIMM 288-pin
- Moderkort = Asus Z170 PRO Gaming
- Nätagg = Corsair RMi Series RM650i 650Watt 80 PLUS Gold
- Lagring = Samsung 860 PRO 512GB SSD
- Operativsystem = Windows 11 PRO Svensk (Ominstallerad)

Allt fungerar som det ska. Eventuell frakt bekostas av köparen.

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer