Stationär speldator säljes

Säljes Stationära datorer Publicerad igår 09:28
Utgångspris: 3 500 kr
Antal bud: 0 st
Säljer min speldator. Allt inköpt 2016.
- Chassi = Fractal Design R5 BLACK
- Dvd-brännare = IHAS124-14 Lite-On
- Kylare = Noctua NH-U12S
- Processor = INTEL CORE I7 6700K 4GHZ S-1151 (Skylake)
- Grafikkort = Asus Strix GeForce GTX 980 Ti 6GB
- Minne = Corsair Vengeance LPX 16GB 2666MHz DDR4 DIMM 288-pin
- Moderkort = Asus Z170 PRO Gaming
- Nätagg = Corsair RMi Series RM650i 650Watt 80 PLUS Gold
- Lagring = Samsung 860 PRO 512GB SSD
- Operativsystem = Windows 11 PRO Svensk (Ominstallerad)
Allt fungerar som det ska. Eventuell frakt bekostas av köparen.