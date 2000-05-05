* SÄLJER SOM OMBUD ÅT BÄSTA VÄNNEN *

Ett chassi som på denna sidan knappt behöver någon presentation.

Ett Fractal Design Torrent Vit med fönster säljes. Jag har kollat över och det verkar i det väsentligaste vara nästan komplett. Någon hårddiskvagga verkar saknas och kanske någon annan liten grej men för priset går det ju utmärkt att köpa reservdelar från Fractal, något de är väldigt bra på att tillhandahålla för mycket rimliga priser.

I originalutförande medföljde 2x180mm och 3x140 FD-fläktar men en 140mm har trillat bort längs vägen. De flesta av oss har nog en extra 140 liggandes. (Fläktarna är inte monterade och saknas i bilderna).

Yttre skick är mkt bra.

För detta grymma chassi så behöver du bara punga ut 1300:- vid snabb affär. Kan inte hitta just denna varianten billigare än 2499 i butik?

Chassit bor just nu i Höör och kan antingen hämtas där eller så kan det ordnas med leverans om man bor på rimligt avstånd från en tågstation i Skåne