Creality Laser Falcon Engraver-10W

Hej,
Köpte denna och i väntan på skyddstältet så fick jag köpt en 40w laser istället
tänkte behålla denna men nu är den bara i vägen
Testkörde 2-3 gånger och var väldigt nöjd med resultatet
Creality Falcon 10w, testkörd
Xtool D1 honeycomb platta om man vill skära, oanvänt
Creality Falcon cover med fläkt och utsug, oanvänt
Kan slänga med lite plywood så man kan testa direkt !
men kan skicka det. Får montera ner "tältet" bara
1500:- eller bud om fler är intresserade
Oscar