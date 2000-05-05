Marknad Övrigt

Creality Laser Falcon Engraver-10W

Säljes Övrigt Publicerad igår 12:47
Högsta bud: 1 700 kr
Antal bud: 3 st
CarlOscar (Oscar)
Nov 2014
933
46
5,00 / 5
Halland, Kungsbacka
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
5

Hej,

Säljer min nästan oanvända Creality Falcon 10w
Köpte denna och i väntan på skyddstältet så fick jag köpt en 40w laser istället
tänkte behålla denna men nu är den bara i vägen

Testkörde 2-3 gånger och var väldigt nöjd med resultatet

Vad som ingår:
Creality Falcon 10w, testkörd
Xtool D1 honeycomb platta om man vill skära, oanvänt
Creality Falcon cover med fläkt och utsug, oanvänt
Kan slänga med lite plywood så man kan testa direkt !

Hämtas helst i Kungsbacka
men kan skicka det. Får montera ner "tältet" bara

1500:- eller bud om fler är intresserade

mvh
Oscar

