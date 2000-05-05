Creality Laser Falcon Engraver-10W

Hej,

Säljer min nästan oanvända Creality Falcon 10w

Köpte denna och i väntan på skyddstältet så fick jag köpt en 40w laser istället

tänkte behålla denna men nu är den bara i vägen

Testkörde 2-3 gånger och var väldigt nöjd med resultatet

Vad som ingår:

Creality Falcon 10w, testkörd

Xtool D1 honeycomb platta om man vill skära, oanvänt

Creality Falcon cover med fläkt och utsug, oanvänt

Kan slänga med lite plywood så man kan testa direkt !

Hämtas helst i Kungsbacka

men kan skicka det. Får montera ner "tältet" bara

1500:- eller bud om fler är intresserade

mvh

Oscar