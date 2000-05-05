Deepcool AK400 Digital Pro Vit

Har en extra liggandes som fortfarande är inplastad. Råkade beställa 2 och sedan glömde jag bort den... blir så ibland.

Den har legat några månader i en garderob fortfarande inplastad så helt orörd.

Har en i nuvarande dator och är nöjd, dock drog jag dit en extra fläkt på min.

Eftersom kvittot är kopplat till resterande delar jag köpte så medföljer det inte.

https://www.inet.se/produkt/5325211/deepcool-ak400-digital-pr...