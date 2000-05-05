Zotac AMP Extreme Infinity RTX 5070 Ti

Kortet är i prima skick. Ett av de dyraste på marknaden, kostar ännu över 11,000kr nytt. Bra för de som vill överklocka och få de där extra procenten över andra 5070 Ti.

Kvitto finns, alla tillbehör osv ingår. Inklusive sag support och adapter kabel. Skapade annonsen på distans så kan uppdatera annonsen med bild när jag kommit hem.

OBS! Denna budgivning är ej bindande till försäljning, om slutbudet inte är bra så kommer jag inte sälja kortet. Jag tänkte köra den tills veckans slut. Det finns en andra annons där jag är villig att byta mot 5070 eller 9070 XT (små modeller) plus mellanskillnad, om ni har ett sådant.

Jag gör endast affär i person, jag bor i Hyllie. Jag har ej bil så jag kan inte ta mig vart som helst, ifall ni vill göra affären hos er.