Zotac AMP RTX 5070 Ti

Jag hade två annonser som jag stängde och slog ihop till denna efter de tappade intresse, för er som känner igen kortet osv.

Kortet är i prima skick. Ett av de dyraste på marknaden, kostar ännu över 11,000kr nytt. Bra för de som vill överklocka och få de där extra procenten över andra 5070 Ti.

Kvitto finns, alla tillbehör osv ingår. Inklusive sag support och adapter kabel. Skapade annonsen på distans så kan uppdatera annonsen med bild när jag kommit hem.

Har ni ett litet Radeon 9070 (och jag menar de minsta, t.ex Prime) så byter jag gärna mot mitt kort plus mellanskillnad, bara skriv ert erbjudande i tråden.

Jag föredrar affär i person, bor i Hyllie. Jag har ej bil så jag ni vet.

Budgivning fortsätter till senast söndag. Får jag inte tillräckligt bra erbjudande så behåller jag kortet.