RTX 2070
Annonsen är verifierad via
Köpes Grafikkort Publicerad idag 13:58
Pris: 1 234 kr
2
MSI Aero ITX
Hej!
Dags att uppgradera dotterns GTX 1660 så jag letar efter ett RTX 2070 utav följande modeller enbart då det rör sig om ett litet chassi samt en 6+2 / 8-pin att jobba med:
MSI Aero ITX
Gigabyte Mini ITX
Om någon har en RTX 2060 ITX så kan det kanske vara intressant likaså men allra helst 2070.
Helst i Sthlm för fysisk affär men frakt är inte helt omöjligt heller men då ser jag gärna att du har hyfsat lång historik/referenser här.
Tack & bock.