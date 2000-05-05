Hej!

Dags att uppgradera dotterns GTX 1660 så jag letar efter ett RTX 2070 utav följande modeller enbart då det rör sig om ett litet chassi samt en 6+2 / 8-pin att jobba med:

MSI Aero ITX

Gigabyte Mini ITX

Om någon har en RTX 2060 ITX så kan det kanske vara intressant likaså men allra helst 2070.

Helst i Sthlm för fysisk affär men frakt är inte helt omöjligt heller men då ser jag gärna att du har hyfsat lång historik/referenser här.

Tack & bock.