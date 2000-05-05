Prusa 3D-skrivare MK3S+

Utgångspris: 1 500 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande
Logga in för att lägga ett bud.
0
Den bara kör, aldrig några bekymmer
Slänger med 4x Hifi dämpfötter, sonic design
Finns i Kungsbacka för upphämtning
Får man 1500:-?
Mvh
Hej,
Har en för många så säljer min kära MK3S+
Den bara kör, aldrig några bekymmer
De tillbehör som kom med lådan ingår
2x printplattor ingår, en välanvänd och andra är bara använd cirka 5 gånger
Slänger med 4x Hifi dämpfötter, sonic design
Tar bort cirka 80% av allt ljud(vibrationer)
Har betongplattor med för att eliminera vibrationer helt
Finns i Kungsbacka för upphämtning
Vill verkligen undvika att skicka men i värsta fall..
Får man 1500:-?
Hoppas på avslut innan måndag kväll
Mvh
Oscar