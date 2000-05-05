Prusa 3D-skrivare MK3S+

Hej,

Har en för många så säljer min kära MK3S+

Den bara kör, aldrig några bekymmer

De tillbehör som kom med lådan ingår

2x printplattor ingår, en välanvänd och andra är bara använd cirka 5 gånger

Slänger med 4x Hifi dämpfötter, sonic design

Tar bort cirka 80% av allt ljud(vibrationer)

Har betongplattor med för att eliminera vibrationer helt

Finns i Kungsbacka för upphämtning

Vill verkligen undvika att skicka men i värsta fall..

Får man 1500:-?

Hoppas på avslut innan måndag kväll

Mvh

Oscar