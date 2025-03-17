Marknad Ljud

Liten stereo att exempelvis ha i hyllan (Philips)

ClubT (Alex)
Apr 2012
614
20
-
Östergötland, Norrköping
Hej Swe!
Jag skänker härmed min dotters gamla stereo till bättre behövande. Det jag testat fungerar fint (cd-uppspelning).

Luckan för skivan är ur funktion men går att öppna manuellt med handen utan problem. FM-kontakt saknas också.

Det som ingår är:
- Stereon
- Apparatsladd
- Fjärr (ej funktionstestad).

Finns att hämta i Norrköping. Skickas inte pga att jag saknar emballage. Först till kvarn!

